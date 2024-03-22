Burdur'da kıraathaneye yapılan şok denetimde kumar oynatıldığı tespit edilince iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 18 Mart tarihinde Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir umuma açık iş yerine (kahvehane) yönelik yapılan şok denetim ve kontrollerde kumar maksatlı kullanılan çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi. İşyeri sahibi şahıs hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, işyeri içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa adli para cezası uygulandı. İş yeri ise geçici olarak faaliyetten men edildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da kıraathanede yapılan denetimde kumar tespit edildi - Son Dakika
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda yaralının yerlerde olduğu görüldü.
Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yavaş gitmeleri hususunda uyarılıyor.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kaza, traktör ile yolcu treninin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza anı trenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu ifadesinde, 'Bu soruşturmanın seçime 10 gün kalmışken CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşünüyorum' dedi.
Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.A'yı yakalamak için harekete geçti. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde trenin traktörün önüne çıkmasıyla çarpışma anı yer aldı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunuyor.
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