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Burdur'da mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika
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Burdur'da mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde mantar aramak için çıktığı ormanlık alanda uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı. Olay sonrasında sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı vatandaş, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burdur\'da mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı
30.12.2023 - 19:15,
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Burdur'da mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde mantar aramak için çıktığı ormanlık alanda uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı.

Olay saat 15.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Beldesi Aşar Dağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mantar toplamak için ormana giden Ali Bedir(40), mantar aradığı esnada uçurumdan aşağıya düşerek yaralandı. Olay sonrasında yanındaki arkadaşı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, Bucak İtfaiyesi Kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Belli bir yere kadar araçlarla gelen ekipler daha sonra Ali Bedir'in bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaştı. Sağlık ekiplerininin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ali Bedir sedyeyle aşağıya indirilerek ambulansa taşındı. Buradan da ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika


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