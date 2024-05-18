Burdur'da Marketten Çalınan Gıda Malzemeleri İle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Marketten Çalınan Gıda Malzemeleri İle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

Burdur\'da Marketten Çalınan Gıda Malzemeleri İle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da yerel bir marketten çalınan 2 milyon 850 bin TL değerindeki gıda malzemeleri, kafe ve restoranlara satılmaya çalışılırken polis tarafından ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

18.05.2024 20:53
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Burdur'da yerel bir marketten 2 milyon 850 bin TL değerinde gıda malzemesi çalan ve kafe ile restoranlara satmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Burdur merkez Özgür Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir market sahibi, 17 Mayıs tarihinde iş yerine ait 2 depodan hırsızlık yapıldığına dair polis merkezine müracaatta bulunmuştu. Bunun üzerine tahkikata başlayan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 2 milyon 850 bin TL değerinde zeytin yağı, çay ve toz şeker gibi gıda malzemelerinin B.C. (32), M.E.S. (30), G.K. (29), A.K. (27) isimli şahıslar tarafından çalındığını tespit etti.

Şahısların depo olarak kullandığı bir yerde malzemeleri sakladıklarını belirleyen polis ekipleri yaptıkları operasyonla şahısları ve çalınan malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.K. ve M.E.S. serbest bırakılırken B.C. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Marketten Çalınan Gıda Malzemeleri İle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Marketten Çalınan Gıda Malzemeleri İle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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