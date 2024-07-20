Burdur'da mazgaldan kaçmak isteyen motosikletli arkasında gelen motosikletle ile böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Burdur'da mazgaldan kaçmak isteyen motosikletli arkasında gelen motosikletle ile böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza anı kask kamerasına yansıdı

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Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin mazgaldan kaçmak isterken yaptığı manevra ile arkasından gelen diğer motosikletle çarpışması sonucu 2 sürücü de yaralanırken kaza anı kask kamerasına anbean yansıdı. Olayda yaralanan sürücülerin durumlarının iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

20.07.2024 13:40
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Burdur'da mazgaldan kaçmak isteyen motosikletli arkasında gelen motosikletle ile böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza anı kask kamerasına yansıdı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin mazgaldan kaçmak isterken yaptığı manevra ile arkasından gelen diğer motosikletle çarpışması sonucu 2 sürücü de yaralanırken kaza anı kask kamerasına anbean yansıdı.

Olay 17 Temmuz gece saat 00.04 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üçgen kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan Yavuz S. E.(22), idaresindeki BPN 645 plakalı motosikletiyle yol üzerinde bulunan mazgaldan kaçmak isterken manevra yaptığı esnada arkasından gelen Hasan K.idaresinde 15 ADD 555 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Yavuz S.E. kaldırıma çıkarak beton zemine sert bir şekilde çarpıp yaralanırken Hasan K. ise yola devrilen motosiklette sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu ve hastane yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaza anıysa kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Burdur, Bucak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da mazgaldan kaçmak isteyen motosikletli arkasında gelen motosikletle ile böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da mazgaldan kaçmak isteyen motosikletli arkasında gelen motosikletle ile böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika
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