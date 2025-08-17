Burdur'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Burdur'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

Burdur\'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
17.08.2025 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölhisar'da viraja hızlı giren minibüs şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Acıpayam karayolunda viraja hızlı giren minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Yusufça beldesi Gölhisar-Acıpayam karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alişan A. (58) idaresindeki 64 ACH 020 plakalı Volkswagen marka minibüs, viraja hızlı girmesi sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Alişan A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta başka yolcu bulunmadığı bildirildi. Minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gölhisar, 3-sayfa, trafik, burdur, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti
Uzmanından kritik uyarı 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Barış Alper’in golünden önce faul var mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Barış Alper'in golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı Balıkesir'deki 6.1'lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL’ye matematik kitabı satıyorlar Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 18:05:13. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Minibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.