Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza: Gelin Adayı ve Kardeşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza: Gelin Adayı ve Kardeşi Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Nişan Törenine Giderken Kaza: Gelin Adayı ve Kardeşi Hayatını Kaybetti

Burdur'da nişan törenine giderken damat adayının kullandığı otomobilin karşı şeride geçip kamyonet ile çarpışması sonucu gelin adayı ve kardeşi hayatını kaybetti. Gelin adayı ve kardeşi Burdur'da toprağa verilirken, damat adayının cenazesi memleketi Ardahan'a gönderildi.

28.05.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendi nişan törenine giderken damat adayının kullandığı otomobilin karşı şeride geçip kamyonet ile çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden gelin adayı ve kardeşi gözyaşları içinde Burdur'da toprağa verildi. Damat adayının cenazesi ise memleketi Ardahan'a gönderildi.

Burdur'da dün saat 18.30 sıralarında çarşıda alışveriş yaptıktan sonra akşam yapılacak kız isteme ve nişan törenine giderken Burdur- Fethiye kara yolunda damat adayı Metehan Aydın'ın (22) kullandığı 32 E 2805 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçerek karşı istikametten gelen Ali Ç. (40) idaresindeki 15 AC 644 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile çarpışması sonucu damat adayı Metehan Aydın, gelin adayı Esra Kartal (20) ve gelin adayının erkek kardeşi Mert Kartal (15) olay yerinde hayatını kaybetmiş, kamyonet sürücüsü Ali Ç. ve yolcu koltuğunda oturan Adem İ. (28) yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden gelin adayı Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Metehan Aydın'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Esra ve Mert Kartal kardeşlerin cenazesi, Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

İki evladını da kaybetmenin de acısını yaşayan Metin ve Keziban Kartal çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan düğünü için aldığı gelinliğin duvağı Esra Kartal'ın tabutunun üzerine serilirken kardeşinin tabutunun üzerine ise Türk bayrağı serildi.

Kazada hayatını kaybeden damat adayı Metehan Aydın'ın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Ardahan, Burdur, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza: Gelin Adayı ve Kardeşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Nişan Törenine Giderken Kaza: Gelin Adayı ve Kardeşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement