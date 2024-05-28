Burdur\'da Nişan Törenine Giderken Kaza: Gelin Adayı ve Kardeşi Hayatını Kaybetti

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Kendi nişan törenine giderken damat adayının kullandığı otomobilin karşı şeride geçip kamyonet ile çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden gelin adayı ve kardeşi gözyaşları içinde Burdur'da toprağa verildi. Damat adayının cenazesi ise memleketi Ardahan'a gönderildi.

Burdur'da dün saat 18.30 sıralarında çarşıda alışveriş yaptıktan sonra akşam yapılacak kız isteme ve nişan törenine giderken Burdur- Fethiye kara yolunda damat adayı Metehan Aydın'ın (22) kullandığı 32 E 2805 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçerek karşı istikametten gelen Ali Ç. (40) idaresindeki 15 AC 644 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile çarpışması sonucu damat adayı Metehan Aydın, gelin adayı Esra Kartal (20) ve gelin adayının erkek kardeşi Mert Kartal (15) olay yerinde hayatını kaybetmiş, kamyonet sürücüsü Ali Ç. ve yolcu koltuğunda oturan Adem İ. (28) yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden gelin adayı Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Metehan Aydın'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Esra ve Mert Kartal kardeşlerin cenazesi, Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

İki evladını da kaybetmenin de acısını yaşayan Metin ve Keziban Kartal çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan düğünü için aldığı gelinliğin duvağı Esra Kartal'ın tabutunun üzerine serilirken kardeşinin tabutunun üzerine ise Türk bayrağı serildi.

Kazada hayatını kaybeden damat adayı Metehan Aydın'ın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderildi. - BURDUR