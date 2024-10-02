Burdur'da Otobüs Şoförüne Saplı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Otobüs Şoförüne Saplı Saldırı

Tartışma sonrası yolcuların akrabaları, yanlış şoförü darp etti. Polisi alarma geçirdi.

02.10.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcuların yakınları, Burdur otogarında otobüse saldırdı. Eskişehir'de değişim yapıldığını bilmeyen saldırganlar yanlış şoför ve muavini darp etti.

Olay, dün gece 23.50 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan Buzlu Turizm'e ait 26 BZ 038 plakalı otobüse binen M.Ç. (52) ve eşi Ş.Ç. (49) yolda otobüsün mola vermemesi konusunda muavin İ.M. (21) ile tartıştı. Bunun üzerine M.Ç. ve eşi Bilecik'te otobüsten indirildi.

Bunun üzerine M.Ç. ile eşi Ş.Ç. durumu Burdur'da bulunan akrabalarına bildirerek taksi ile Burdur'a gelmek üzere yola çıktı. Şahısları indirdikten sonra yoluna devam eden otobüs ise Eskişehir'de şoför, Kütahya'da ise muavin değiştirdi. Olaylardan habersiz Burdur otogarına giriş yaparak yolcu indiren şoför Ali Çelebi, ikinci şoför Yasin E. ve muavin Mustafa Erdoğan'a otobüsten indirilen M.Ç. ve yakınları R.Ç. (25), Y.Ç. (19), E.Ç. (44), E.Ç. (35) sopalarla saldırdı. Şoförler ve muavini darp eden şüpheliler daha sonra geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen mürettebatı hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri çok geçmeden olayın şüphelileri M.Ç., R.Ç., Y.Ç. E.Ç. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"Bir anda saldırdılar ne olduğunu anlamadık"

Olaylardan haberi olmadığı halde darp edilen muavin Mustafa Erdoğan, "Biz buraya yolcu indirmeye geldik. Hiç sorgusuz sualsiz ellerinde sopalar ile bize saldırdılar. Biz olay sonrası şikayetçi olduk onlardan. Biz onları tanımayız onlar bizi tanımaz. Sadece bir karışıklık olmuş. Bizimle alakalı bir durum değil. Diğer muavin ve şoför ile sıkıntı yaşamışlar ama gelip bize patladılar. Bir anda gelip saldırdılar. Ben bagajları indiriyordum bir anda gelip saldırdılar. Balta sapları, odunlar, demir çubuklar ile saldırdılar. 11-12 kişi vardı. Kaptanın kafası delindi, öteki kaptanın belinde sıkıntı var benimde kolumda. Ne olduğunu bile anlamadık. Şikayetçiyiz" dedi.

Otobüs kaptanı Ali Çelebi ise, "Ben otobüsü Eskişehir'de devraldım. Muavin arkadaş ise Kütahya'da bindi. Bizden önceki otobüs personelleri biz binince araçtan indiler. Biz buraya gelene kadar herhangi bir olay olmadı. Buraya girdiğimiz anda bir baktım yaklaşık 10 kişi ellerinde sopa ile yanımıza geldiler. Biz mevzu nedir diye soramadan "Siz nasıl benim annem ile babama küfür edip döversiniz" dedi. Ben bizim hiçbir şeyden haberimiz yok dediğimiz anda bize saldırdı. Bir yolcu araya girmek istedi ona da saldırdılar. Biz şikayetçiyiz. Saldırı sonrası ambulans geldi. Bizi alıp hastaneye götürdü. Bizim olaylardan hiç haberimiz yoktu. Araç İstanbul'dan geliyordu ben Eskişehir'de devralmıştım aracı. Muavin arkadaş da Kütahya'da değişti. Onlarla yaşanan sıkıntının acısını bizden çıkardılar. Onlar neden mola vermediniz diye tartışmışlar yolcu muavine küfür etmiş, tartışma çıkmış mevzu oradan buraya kadar gelmiş. Benim kafama balta sapı ile vurdular, koluma vurdular, burnumda çatlak var. Gereken mercilere şikayetimizi bildirdik. Sonuna kadar gideceğiz. Aracımızın camı da kırıldı. Firmamız da bunun peşini bırakmayacak" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bilecik, Olaylar, Ulaşım, trafik, burdur, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otobüs Şoförüne Saplı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 22:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Otobüs Şoförüne Saplı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement