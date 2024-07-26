Burdur'da Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Burdur'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araziye savrulan otomobilde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

26.07.2024 17:57
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Burdur'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki araziye savrulan otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karamanlı ilçesi Kağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Çavdır istikametine seyreden Savaş Şükrü M. (27) idaresindeki 07 HSU 66 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye savruldu. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Şebnem D. (37), Hatice Ş. (57), Adem Ö. (11), Melisa M. (27), Aylin D. (11), Lina Su D. (5) ve İlyas M. (2) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobil Kazası: 4'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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