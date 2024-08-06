Burdur'da otomobile sıkılan kurşunlar balkonda oturan yaşlı çifte isabet etti: 2 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da otomobile sıkılan kurşunlar balkonda oturan yaşlı çifte isabet etti: 2 yaralı

Burdur'da iki otomobil arasındaki silahlı kavga sırasında araç içerisinden sıkılan pompalı tüfek saçmalarının o sırada balkonda oturan yaşlı çifte isabet etmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

06.08.2024 00:36
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Burdur'da otomobile sıkılan kurşunlar balkonda oturan yaşlı çifte isabet etti: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'da iki otomobil arasındaki silahlı kavga sırasında araç içerisinden sıkılan pompalı tüfek saçmalarının o sırada balkonda oturan yaşlı çifte isabet etmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.10 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre farklı bir yerde tartıştıktan sonra oradan ayrılıp caddede seyir halinde olan S.B. idaresindeki 20 AHN 313 plakalı Tofaş otomobile, arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir diğer Tofaş otomobilin içerisindeki K.V. tarafından pompalı tüfek ile ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği otomobilin arka camı kırılırken o sırada balkonda oturan Mustafa K. ve Kamran K. yüzüne isabet eden saçmalar ile yaralandı. Yaralanan çiftin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay sonrası olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri tarafından evin balkonunda ve isabet alarak arka camı patlayan otomobilde çalışma yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da otomobile sıkılan kurşunlar balkonda oturan yaşlı çifte isabet etti: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da otomobile sıkılan kurşunlar balkonda oturan yaşlı çifte isabet etti: 2 yaralı - Son Dakika
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