Burdur\'da Rüşvet Operasyonu: 1,2 Milyon TL Ele Geçirildi

Burdur'da İl Göç İdaresi'nde görevli bir memur ile yabancı şahısları bu memura yönlendirdiği belirlenen bir kişi, rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 1 milyon 200 bin TL'lik rüşvet ağı deşifre edilirken, çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda döviz ile altın ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmada, Burdur İl Göç İdaresi'nde görev yapan A.D. isimli bir memurun, ilde ikamet etmeyen yabancı uyruklu şahıslara usulsüz şekilde ikamet izni düzenlediği ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, A.D.'nin söz konusu yabancıları S.A.K. isimli şahıs aracılığıyla temin ettiği ve işlem karşılığında rüşvet aldığı belirlendi. 19 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonlarda memur A.D., aracı S.A.K. ile birlikte rüşvet verdikleri değerlendirilen D.Ü., B.A.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 39,9 gram altın, 6 bin 200 TL nakit para, 5 bin 730 Amerikan doları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince yapılan hesaplamalarda, 4 aylık süre içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL tutarında rüşvet alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen bir araca da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ve S.A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR