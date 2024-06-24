Burdur'da tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle vuran şahıs ardından intihar etti - Son Dakika
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Burdur'da tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle vuran şahıs ardından intihar etti

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Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı dini nikahlı eşini av tüfeğiyle vuran şahıs, daha sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan kadın ise yaşam mücadelesi veriyor.

24.06.2024 19:12
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Burdur'da tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle vuran şahıs ardından intihar etti

BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini av tüfeği ile vurup ağır yaralayan şahıs, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Çavdır ilçesi Pazar Mahallesi Menekşe Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yıl önce dini nikahla evlendiği ikinci eşi iki çocuk annesi Sevilay K.'nın evine gelen Yılmaz T. (46), iddiaya göre eşi ile çalışmaması konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Yılmaz T., av tüfeği ile Sevilay K.'yı karın ve baldır bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Dini nikahlı eşinin öldüğünü düşünen Yılmaz T., daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi. Tüfek seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Sevilay K. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından Yılmaz T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanede tedavi altında olan Sevilay K.'nın ameliyat sonrası yoğun bakımda olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çavdır, Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle vuran şahıs ardından intihar etti - Son Dakika

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