Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Geniş Video İzle

Burdur'da yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, çeşitli deliller ele geçirildi.

16.12.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da tefecilik operasyonu, 1 kişi tutuklandı

BURDUR - Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa yönelik, 10 Aralık tarihinde Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, başlatılan planlı çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda yakalanan D.Ö. ve G.V. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan D.Ö. ifadesi alınarak serbest bırakılırken G.V. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 9 adet dolu senet, 2 adet imzalı boş senet, 92 adet boş senet, 28 bin 990 TL suçtan elde edilen para, 1 adet ajanda, 10 adet kredi kartı, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 10 adet kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.