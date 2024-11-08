Burdur'da Tefecilik Operasyonu

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Burdur'da tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait ikametgah ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 66 adet senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - BURDUR