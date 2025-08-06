Burdur\'da Temmuz\'da Güvenlik Operasyonları

Burdur'da temmuz ayında bin 157 olay meydana gelirken, suçlarla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Burdur'da temmuz ayı genel güvenlik toplantısında, temmuz ayına ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Kent genelinde temmuz ayında toplam bin 157 olay meydana geldiği belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 1'er operasyon olmak üzere toplam 2 operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Asayiş olaylarında düşüş sürdü

2025 yılı temmuz ayında asayiş suçları kapsamında 345 olay meydana gelirken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 366 olduğu ve olay sayısında yüzde 6 oranında azalma sağlandığı bildirildi.

Kişilere karşı 308 olay meydana gelirken, geçen yıla göre yüzde 4 düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı ise 37 olay kaydedildi; bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 azalma anlamına geliyor. Meydana gelen tüm olaylar aydınlatıldı. İfadeye yönelik aranan 79 şahıs yakalanarak işlem yapılırken, hakkında hapis cezası bulunan 83 kişi tutuklandı. Ayrıca, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs da cezaevine gönderildi. Toplamda 162 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

"10 ruhsatsız silah ele geçirildi"

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 tabanca ve 6 av tüfeği olmak üzere toplam 10 silah ele geçirildi. Bu kapsamda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında temmuz ayında toplam 35 olay meydana geldi. Bunların 4'ü uyuşturucu imal ve ticaretine, 31'i ise kullanmak ve diğer suçlara yönelik oldu. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 206,32 gram esrar, 85 adet sentetik ecza, 14,81 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 6,7 gram metamfetamin, 4,5 gram skunk, 0,2 gram eroin ve 5 kök kenevir ele geçirildi.

Sanal devriyede 27 hesap tespit edildi

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde; asayiş suçlarıyla ilgili 6, terör suçlarıyla ilgili 14, siber suçlarla ilgili 3, güvenlik suçlarıyla ilgili 3 ve narkotik suçlarla ilgili 1 olmak üzere toplam 27 sosyal medya hesabının yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu hesaplara yönelik adli işlem başlatıldı.

Organize suç örgütüne darbe

Organize Suçlarla Mücadele kapsamında; kasten öldürmeye teşebbüs, fuhşa teşvik, tehdit, şantaj, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik 14 Temmuz 2025'te Burdur merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 şüphelinin tamamı tutuklandı.

"83 bin araç sorgulandı, 6 bin 878 araca cezası uygulandı"

Temmuz ayında kent genelinde 83 bin 186 araç ve sürücü sorgulandı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artış gösterdi. Trafik yönünden kusurlu bulunan 6 bin 878 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Ticari taksilere yönelik 232 denetim gerçekleştirilirken, 23 araca ceza kesildi. Denetim sayısında yüzde 81 artış olurken, ceza sayısında yüzde 15 düşüş yaşandı. Trafik kazalarında ise temmuz ayında 3 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da temmuz ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. - BURDUR