Burdur'da ters yönden giden otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil ters yönde ilerlediği esnada Ö.Ö. idaresindeki 15 DR 735 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybederken 15 DR 735 plakalı otomobilin sürücüsü ile A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.