Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kazada yaralananlardan sürücünün kıdemli albay olduğu öğrenildi

BURDUR - Burdur'da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdur'un Bucak İlçesi Kızılkaya Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedat Öztürk'ün idaresindeki 06 EGS 726 plakalı Toyota marka otomobil Bucak- Korkuteli karayolu Kızılkaya mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sedat Öztürk ve yolcular Necibe Özkan (49), Atilla Özkan (57), ve Aysel Özkanaraç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılardan Aysel Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar Sedat Öztürk, Necibe Özkan ve Atilla Özkan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Aysel Özkan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarını tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan sürücü Sedat Öztürk'ün kıdemli Albay olduğu öğrenildi.