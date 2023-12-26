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Burdur'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da trafik kazası: 3 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur\'da trafik kazası: 3 yaralı
26.12.2023 - 19:22,
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Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURDUR - Kaza Burdur merkez Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necati Bey Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde Tugay Kavşağı istikametine seyir halinde olan Gülcan G. idaresindeki 07 ATN 944 plakalı otomobil ile Hatiphoca Caddesi üzerinden Mustafa Şeref Bulvarı istikametine seyir halinde olan Kübra K. idaresindeki 80 PB 627 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Gülcan G. ve araçta bulunan Arda A. ve Bahar E. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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