Burdur\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın (36) kullandığı 15 AEM 498 plakalı motosiklet ile Z.Y. (50) yönetimindeki 15 AAU 229 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.