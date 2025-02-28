Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

28.02.2025 13:36
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 21 Şubat'ta Çeltikçi ilçesinde durdurulan iki araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 80 kullanımlık sentetik kannabinoid, 18,32 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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