Burdur'da Yangın: 75 Yaşında Adam Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Yangın: 75 Yaşında Adam Yaralandı

Burdur\'da Yangın: 75 Yaşında Adam Yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 75 yaşındaki İbrahim Topal'ın evinde yangın çıktı, hafif yaralandı.

14.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde müstakil evinin bahçesindeki kuru ot ve yaprakları yakmak isterken yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı adam hafif şekilde yaralanırken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Topal müstakil evinin bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru ot ve yaprakları ateşe verdi. Bahçedeki ateşin bir anda büyüyüp eve sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Topal, elinden ve yüzünden yaralandı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Topal ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık bir süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev tamamen yandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Topal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA

İbrahim Topal, Gölhisar, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, burdur, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yangın: 75 Yaşında Adam Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Yangın: 75 Yaşında Adam Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.