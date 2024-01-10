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Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta süren asayiş uygulamalarında 14 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve kesici delici aletler ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının tamamı aydınlatılarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Aranan şahısların da yakalandığı operasyonda 14 kişi tutuklandı.

Burdur\'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı
10.01.2024 - 16:12,
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 2 adet kesici delici alet ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 14 şahıs tutuklandı, 6 şahıs ise serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslardan 11'inin farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "silahla yağma" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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