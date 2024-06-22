Burdur'da Yarım Saat Arayla Çıkan Yangınlarda 60 Dekar Arazi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Burdur'da Yarım Saat Arayla Çıkan Yangınlarda 60 Dekar Arazi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur merkezinde yarım saat arayla çıkan 5 farklı yangında 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası ile bir su deposu yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri anında müdahale ederek can kaybını önledi.

22.06.2024 21:22
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Burdur merkezde yarım saat arayla farklı noktalarda çıkan yangınlarda 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası ile bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Burdur'da etkisini gösteren sıcak havalar ve rüzgarın etkisiyle yarım saat arayla çıkan 5 farklı yangında 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi.

Merkez Kışla Mahallesi'nde çıkış nedeni bilinmeyen arazi yangınında 25 dekar arazi, bir konteyner, bir su deposu ve yüzlerce ağaç yandı. Merkez Hızır İlyas Mahallesi Ortayol Caddesi'nde çıkan arazi yangınında ise 10 dekar alan ve saman balyaları kül oldu. Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde ağaçlık alanda çıkan yangında da 20 dekar arazi ve bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi. Aynı dakikalarda Askeriye köyü ve Bağlar Mahallesi'nde çıkan yangınlarda ise 5 dekar alan kül oldu.

Burdur itfaiyesi izinli personelleri dahil teyakkuza geçerek yangınlara anında müdahale ederek, herhangi bir can kaybı olmasının önüne geçti. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yarım Saat Arayla Çıkan Yangınlarda 60 Dekar Arazi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Yarım Saat Arayla Çıkan Yangınlarda 60 Dekar Arazi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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