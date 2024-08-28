Burdur-Fethiye kara yolunda kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur-Fethiye kara yolunda kaza: 2 kişi yaralandı

Burdur-Fethiye kara yolunda kaza: 2 kişi yaralandı

Burdur-Fethiye kara yolunda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, trafik levhasına ve oto koltuklara çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

28.08.2024 15:35
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Burdur- Fethiye kara yolu Hacılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, önce trafik levhasına ardından da yol kenarında bulunan oto koltuklara çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Karamanlı istikametine seyir halinde olan Yusuf Y. (37) idaresindeki 15 AJ 519 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan trafik levhasına ardından da yol kenarında bulunan oto koltuklara çarparak takla atıp devrildi. Kazada sürücü Yusuf Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Rabia Y. (12) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken ters dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Fethiye kara yolunda kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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