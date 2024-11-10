Burdur-Fethiye Karayolu'nda Zincirleme Kaza

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Burdur- Fethiye Karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

BURDUR - Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkiinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada, 3 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur istikametine seyir halinde olan 34 FGU 221 plakalı Honda otomobil, 15 AAR 961 plakalı Dacia otomobil ve 15 DG 750 plakalı Ford hafif ticari aracın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralılar arasında 3 kişinin durumunun ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.