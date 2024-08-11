Burdur-Fethiye karayolunda otomobil şarampole düştü, 4 kişi yaralandı

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Burdur- Fethiye karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpıp şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Suludere ile Kuruçay köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan Celal Y.(70) idaresindeki 38 AHH 290 plakalı Ford marka otomobil iddialara göre sürücüsünün bir anlık uyuması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü Celal Y. ve yolcular F.Y., A.Y., C.Y. .hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR