Burdur İnsuyu'da traktör otomobille çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur İnsuyu'da traktör otomobille çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur İnsuyu\'da traktör otomobille çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur-Antalya kara yolunda saat 14.00 sıralarında İnsuyu mevkiinde traktör ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur- Antalya kara yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkiinde yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa K. (33) idaresindeki 15 AAD 813 plakalı, arkasında 2 römork bulunan traktör, tali yoldan ana yola çıktığı sırada Antalya istikametinden Burdur yönüne seyreden Fuat M. (20) yönetimindeki 15 PL 174 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Fuat M. ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Burdur Devlet Hastanesi3. SayfaAntalyaİnsuyuGüncelBurdurKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:14:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Burdur İnsuyu'da traktör otomobille çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei