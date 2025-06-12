Burgazada'da Taşıma Gemisi Krizi: İzinsiz Dolgu İddiası - Son Dakika
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Burgazada'da Taşıma Gemisi Krizi: İzinsiz Dolgu İddiası

12.06.2025 11:51
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Burgazada'da, araç taşıma gemisinin iskeleye yanaşamaması nedeniyle izinsiz dolgu yapılacağı iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi ve Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Burgazada'da taşıma gemisi krizi: 'Kaçak dolgu' iddiası gündemde

İSTANBUL - Burgazada'da araç taşıma gemisinin iskeleye yanaşamadığı gerekçesiyle izinsiz dolgu yapılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşlar tehlikeye dikkat çekerek, 'Bu gemiyi insanların denize girdiği yerde istemiyoruz' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından açılan 'araç taşıma gemisi kiralama hizmeti alımı ihalesi' kapsamında, ihaleyi kazanan firmanın şartnameye uymadığı ve geminin Adalar ilçesindeki mevcut yanaşma noktalarına uygun olmadığı öne sürüldü. İddialara göre, gemi Burgazada'daki mevcut rampalara yanaşamıyor ve bu nedenle araç indirme bindirme işlemlerini gerçekleştiremiyor. Bu sorunu aşmak adına restoranın yakınındaki kayalık alana kaçak şekilde beton dökülerek dolgu yapılacağı iddiası gündeme geldi.

Konuya ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, 9 Haziran 2025 tarihinde söz konusu geminin Burgazada'da uygun olmayan bir noktaya yanaştığı ve burada araç indirme bindirme işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu noktanın Adalar Belediyesi'ne ait bir iskele olmadığı ve insanların denize girdiği, güneşlendiği alana çok yakın olduğu ifade edilerek, bu durumun halk sağlığı ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı.

"Bu gemiyi insanların denize girdiği yerde istemiyoruz"

Bölgede yaşayan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Mahinur Akkuş isimli bir vatandaş, söz konusu alanın araç indirip bindirmek için uygun olmadığını belirterek, "Büyük bir taşıma gemisi adaya araç getiriyor. Bu işlemler için adanın diğer tarafında uygun bir iskele var. Burada gönüllü evi var, adalılar denize giriyor. Geminin buraya gelmesi tehlike oluşturan bir durum. Bu gemiyi insanların denize girdiği yerde istemiyoruz" dedi. Halil Çetinkaya isimli bir vatandaş ise, "Geminin buraya yanaşması insanları tehlikeye atıyor. Burası sit alanı. Kapağın daha rahat açılabilmesi ve araçların daha rahat inmesi için buraya moloz dökecekler. İleride belediyenin rampası mevcut neden oraya değil de gemi buraya yaklaşıyor. Tehlike arz ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Adalar, Ulaşım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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