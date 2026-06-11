Burhaniye\'de Kaza: 1 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde ilçe merkezine gitmekte olan K.Ş. yönetimindeki 28 ACT 917 plakalı otomobil, Uygulamalı Bilimler Fakültesi yakınlarında yola çıkmak için bekleyen Ayhan M. yönetimindeki 10 AIC 279 plakalı otomobile çarptıktan sonra, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sırasında her iki araçta hasar meydana gelirken, otomobil sürücülerinden K.Ş., yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR