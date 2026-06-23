Burhaniye\' de ot yangını korkuya neden oldu

Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını, kısa sürede büyüyerek yoğun duman ve alevlere neden oldu. Şarköy mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Şarköy Mahallesi'nde, Shell Akaryakıt İstasyonu arkasında bulunan otluk alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir mobilya atölyesinin bahçesindeki otların ve çeşitli atık malzemelerin yoğun alevli ve dumanlı şekilde yandığını tespit etti. Yangına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önlerken, yangını 3 saate yakın süren mücadele sonrası kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR