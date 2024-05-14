Burhaniye'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
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Burhaniye'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Burhaniye\'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Emir Huylu, toprağa verildi. Kazada genç adamın aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

14.05.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Burhaniye ilçesinde, önceki gece yaşanan kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Emir Huylu toprağa verildi. Burhaniye'de Çanakkale- İzmir Karayolunun Öğretmenler Mahallesi geçişinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında Emir Huylu yaşamını yitirdi.

Belediye de çalıştığı öğrenilen Emir Huylu, Kocacami de kılınan öğle namazı sonrasında Börülce mezarlığında toprağa verildi. Edinilen bilgilere göre, dün gece 23.30 sıralarında aracı ile Ayvalık yönüne seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Huylu, önce orta refüjdeki bariyerlere ardından da aydınlatma direğine çarparken, araçtan fırlayarak beton zemine çarptı. Genç adam, çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybetti. Burhaniye belediyesi çalışanı olan Emir Huylu, öğle namazına müteakip Börülceköy kabristanlığında toprağa verildi. Emir Huylu'nun ölümü, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

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