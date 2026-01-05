Yaşlı adam alevlerin arasında çıkarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaralandı.

Yangın, Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, vatandaşların yardımıyla alevlerin arasından çıkarıldı.

Saçlarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR