Burhaniye\'de zeytinlik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Hafif poyrazın etkili olduğu bölgedeki yangına orman ve itfaiye ekipleri 8 araç ve 1 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Körfez bölgesindeki en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye ilçesinden korkutan bir yangın haberi geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pelitköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler, bölgede etkili olan hafif poyraz rüzgarının da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Zeytin ağaçlarını tehdit eden yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler seferber oldu: Havadan ve karadan müdahale

Yangının ormanlık alana sıçramaması ve asırlık zeytin ağaçlarına daha fazla zarar vermemesi için Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirlikleri adeta seferber oldu. Alevlerin yayılma eğilimi göstermesi üzerine kara ekiplerinin yanı sıra havadan da destek istendi. Yangın mahallinde şu an itibarıyla karadan 8 arazöz ve itfaiye aracı, havadan ise 1 yangın söndürme helikopteri koordineli bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Poyraz rüzgarı çalışmaları zorlaştırıyor

Yangının meydana geldiği Pelitköy bölgesinde hafif şiddette esen poyraz rüzgarı, alevlerin yön değiştirmesine neden olurken ekiplerin söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve yeşil altının zarar görmemesi için hem orman işçileri hem de itfaiye erleri yoğun bir mesai harcıyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. - BALIKESİR