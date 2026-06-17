Burhaniye'de zeytinlik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Burhaniye'de zeytinlik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Burhaniye\'de zeytinlik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
17.06.2026 14:41  Güncelleme: 14:54
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler 8 araç ve 1 helikopterle müdahale ediyor. Poyraz rüzgarı çalışmaları zorlaştırıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Hafif poyrazın etkili olduğu bölgedeki yangına orman ve itfaiye ekipleri 8 araç ve 1 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Körfez bölgesindeki en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye ilçesinden korkutan bir yangın haberi geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pelitköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler, bölgede etkili olan hafif poyraz rüzgarının da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Zeytin ağaçlarını tehdit eden yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler seferber oldu: Havadan ve karadan müdahale

Yangının ormanlık alana sıçramaması ve asırlık zeytin ağaçlarına daha fazla zarar vermemesi için Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirlikleri adeta seferber oldu. Alevlerin yayılma eğilimi göstermesi üzerine kara ekiplerinin yanı sıra havadan da destek istendi. Yangın mahallinde şu an itibarıyla karadan 8 arazöz ve itfaiye aracı, havadan ise 1 yangın söndürme helikopteri koordineli bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Poyraz rüzgarı çalışmaları zorlaştırıyor

Yangının meydana geldiği Pelitköy bölgesinde hafif şiddette esen poyraz rüzgarı, alevlerin yön değiştirmesine neden olurken ekiplerin söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve yeşil altının zarar görmemesi için hem orman işçileri hem de itfaiye erleri yoğun bir mesai harcıyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de zeytinlik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de zeytinlik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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