Burhaniye\'de örtü yangını zeytinliklere sıçramadan kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ve zeytinlik alanları tehdit eden örtü yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy Mahallesi'nde çıkan örtü yangının zeytinlik arazilere doğru ilerlemesi üzerine, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Burhaniye Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirlikleri de çok kısa sürede olay yerine intikal etti. Orman ve itfaiye erlerinin çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla karadan başlattığı erken, hızlı ve etkin müdahale sayesinde alevler ağaçlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışma, bölge ekonomisinin can damarı olan zeytin bahçelerinde olası bir felaketin önüne geçti.

Büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede zarar tespit işlemlerine başlanacağı öğrenilirken, güvenlik güçlerinin de yangının çıkış kaynağına yönelik yürüttüğü tahkikat sürüyor. - BALIKESİR