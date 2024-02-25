Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso\'da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun Seno eyaletindeki Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Dori Piskoposluğu'na bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo, saldırının terörist bir saldırı olduğunu belirtti. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.

25.02.2024 20:50
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Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısı olarak nitelendirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat'ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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