Burs Vaadiyle Rahatsız Eden Şahıs Tutuklandı

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Kırıkkale'de burs verme ve işe yerleştirme vaadinde bulunarak üniversite öğrencilerini rahatsız ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi kampüs alanına gelen A.M.K. isimli şahıs, kimlik ve iletişim bilgilerini ele geçirdiği üniversite öğrencilerine burs verme ve işe yerleştirme vaadinde bulunarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise şikayet edildi. Bunun üzerine harekete geçen Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın Kırşehir ilinde ikamet ettiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında A.M.K. isimli şahıs, ikamet ettiği adreste gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.M.K., kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE