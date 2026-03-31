Bursa Büyükşhir Belediye Başkanı Bozbey gözaltına alındı

Bursa Büyükşhir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve tutuklu olan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli şahıs hakkında Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 55 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise devam eediyor. Şüphelilerin ev iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında da arama yapıldı. - BURSA