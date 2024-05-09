Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan Ayında Bin 577 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan Ayında Bin 577 Yangına Müdahale Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan Ayında Bin 577 Yangına Müdahale Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nisan ayında bin 577 yangın ve olaya müdahale etti. 30 istasyondaki 655 personel ve 135 araçla hizmet veren ekipler, 729 yangın, 826 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 22 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplam bin 577 olaya müdahale etti. Ayrıca, 2 bin 788 kişinin katıldığı eğitim ve tatbikatlar düzenlendi, 79 itfaiye raporu hazırlandı ve 16 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

09.05.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nisan ayında bin 577 yangın ve olaya müdahale etti.

30 istasyondaki 655 personel ve 135 araçla hizmet veren ekipler, 729 yangın, 826 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 22 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplam bin 577 olaya müdahale etti.

Ayrıca, 2 bin 788 kişinin katıldığı eğitim ve tatbikatlar düzenlendi, 79 itfaiye raporu hazırlandı ve 16 denetim gerçekleştirildiği açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan Ayında Bin 577 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan Ayında Bin 577 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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