Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde "Kamu zararı" önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde "Kamu zararı" önlemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde "Kamu zararı" önlemi
22.05.2026 14:10  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay denetimleri ve Bakanlık talimatı doğrultusunda, mevzuata aykırı toplu sözleşme ödemelerini durdurarak hukuki uyum sürecini başlattı. Kamu zararına yol açan bayram ikramiyesi, kırtasiye yardımı gibi ödemelere son verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının yönetimine ilişkin önemli bir adım atarak, Sayıştay denetimleri ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda "hukuki uyum" sürecini başlattı. Belediye yönetimi tarafından personele yapılan bilgilendirmede, toplu sözleşme hükümlerinin yasal sınırları aşan ve mevzuata aykırılık teşkil eden unsurlarının uygulanmasına son verildiği açıklandı.

Sayıştay kararları ve bakanlık talimatı esas alındı

Belediye yönetimi, daha önce gerçekleştirilen ödemelerin Sayıştay tarafından "kamu zararı" olarak nitelendirildiğine ve bu ödemelerin faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi yönünde kararlar alındığına dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, belediyelere mevzuata aykırı hükümler içeren sözleşmeler imzalamamaları yönündeki kesin talimatı üzerine harekete geçen yönetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8. maddesi gereğince "hesap verilebilirlik" ilkesini öncelediğini vurguladı.

"Kamu kaynağını korumakla yükümlüyüz"

Belediyeden yapılan açıklamada, hukuki ve mali sorumluluğun bir gereği olarak, yasal zemini bulunmayan bayram ikramiyesi, kırtasiye yardımı ve kumanya gibi ödemelerin durdurulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yönetim, toplu sözleşmenin yasalara uygun kısımlarının uygulanmaya devam edeceğini ancak kamu kaynaklarını mevzuata uygun kullanma yükümlülüğünün her türlü beklentinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumun mali ve hukuki güvenliğini sağlamak amacıyla atılan bu adımın, yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını ve çalışan hakları ile hukuki sorumluluklar arasında dengeli bir yaklaşım izlenmeye devam edileceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 'Kamu zararı' önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:09
Canlı anlatım: Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
Canlı anlatım: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:27:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde "Kamu zararı" önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.