Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde "Kamu zararı" önlemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının yönetimine ilişkin önemli bir adım atarak, Sayıştay denetimleri ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda "hukuki uyum" sürecini başlattı. Belediye yönetimi tarafından personele yapılan bilgilendirmede, toplu sözleşme hükümlerinin yasal sınırları aşan ve mevzuata aykırılık teşkil eden unsurlarının uygulanmasına son verildiği açıklandı.

Sayıştay kararları ve bakanlık talimatı esas alındı

Belediye yönetimi, daha önce gerçekleştirilen ödemelerin Sayıştay tarafından "kamu zararı" olarak nitelendirildiğine ve bu ödemelerin faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi yönünde kararlar alındığına dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, belediyelere mevzuata aykırı hükümler içeren sözleşmeler imzalamamaları yönündeki kesin talimatı üzerine harekete geçen yönetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8. maddesi gereğince "hesap verilebilirlik" ilkesini öncelediğini vurguladı.

"Kamu kaynağını korumakla yükümlüyüz"

Belediyeden yapılan açıklamada, hukuki ve mali sorumluluğun bir gereği olarak, yasal zemini bulunmayan bayram ikramiyesi, kırtasiye yardımı ve kumanya gibi ödemelerin durdurulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Yönetim, toplu sözleşmenin yasalara uygun kısımlarının uygulanmaya devam edeceğini ancak kamu kaynaklarını mevzuata uygun kullanma yükümlülüğünün her türlü beklentinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumun mali ve hukuki güvenliğini sağlamak amacıyla atılan bu adımın, yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını ve çalışan hakları ile hukuki sorumluluklar arasında dengeli bir yaklaşım izlenmeye devam edileceğini bildirdi. - BURSA