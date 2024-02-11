Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Bursa\'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

11.02.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 12 yabancı uyruklu şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, Gözaltı, Kaçakçılık, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:57:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement