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Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada sopalar ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aile arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopalı ve yumruklu kavgaya döndü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA