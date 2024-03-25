2 aile arasında yumruklu sopalı kavga kamerada
BURSA - Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada sopalar ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aile arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopalı ve yumruklu kavgaya döndü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 2 aile arasında yumruklu sopalı kavga kamerada - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?