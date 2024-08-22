Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

Bursa\'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası bulunan bir şahıs, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından parkta otururken yakalandı.

22.08.2024 13:45
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Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 400 bin TL para cezası bulunan şahıs, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından parkta otururken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan çalışmalarda polis ekipleri, Demirkapı Mahallesi Hulkibey Caddesi üzerinde parkta oturan bir kişiden şüphelendi. C.A. isimli şüphelinin yapılan sorgusunda 26 ayrı dolandırıcılık dosyasından 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 400 bin TL para cezası bulunduğu tespit edildi. C.A. gözaltına alınarak Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 26 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı - Son Dakika
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