Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bursa\'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
12.07.2026 17:13  Güncelleme: 17:18
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu. Alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, Sakarya Mahalle Muhtarlığı'nın yanında bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevler binanın 3'üncü katında da hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülürken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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