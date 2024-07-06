Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı yandı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı yandı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, hızla büyüdü ve evde bulunan 2 kişiyi etkiledi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, dumandan etkilenen babaanne ve torun hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 20:15
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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı yandı: 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında başlayan yangın bir anda büyüdü. Evde bulunan 2 kişi yangından etkilendi.

Yangın, 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Maallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kombiden çıkan yangın bir anda evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Evde mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen babaanne ve torun tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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