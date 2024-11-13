Bursa'da bir motosiklete 3 kişi binerek tehlikeli yolculuk yapan şahıslar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da 3 kişi, 1 motosiklete binerek seyahat etti. Trafiği tehlikeye düşüren motosikleti gören diğer sürücüler korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 3 Kişi Motosikletle Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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