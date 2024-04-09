Bursa'da 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonetin çarpıştığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyreden sürücü Yusuf Ç. yönetimindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet Hicran Sokak'tan çıkan sürücü İsmail D. yönetimindeki 19 ADD 565 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, minibüs askıda kaldı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Faruk Ç. yaralandı.
Kaza yerine 112 ve polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kaza anı kamerada
Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi ve uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, met maddesi, esrar maddesi, sigara, puro, elektronik sigara, emtia, cep telefonu ve kaçak çay gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla bir operasyon düzenledi. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarını aldı. Yapılan baskında 105 litre kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.
İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?