Bursa'da 4 arkadaşın kayık gezisi faciaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da 4 arkadaşın kayık gezisi faciaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa\'da 4 arkadaşın kayık gezisi faciaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti
03.06.2025 01:03
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 4 arkadaşın gezintiye çıktığı kayık alabora oldu. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 arkadaşın Yalıntaş Göleti'ne açıldığı kayığın alabora olması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 arkadaş, motorlu kayıkla Yalıntaş Göleti'nde gezintiye çıktı. Kayık henüz bilinmeyen nedenle alabora olurken, 4 arkadaş da suya düştü.

Suya düşen 4 kişiden S.C., A.O. ve V.K. yüzerek karaya çıkmayı başardı. Kayığın sahibi olduğu öğrenilen Abdülkerim Şahin (35) ise tekneye tutunmaya çalıştı, ancak kayıkla birlikte sulara gömüldü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kurtulan arkadaş, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaybolan Şahin için arama çalışması başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmalarına Mudanya ilçesinden deniz polisi de destek verdi. Yapılan aramalar sonucu saat 23.30 sıralarında Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bekar olduğu ve oto alım- satım işiyle uğraştığı öğrenilen Şahin'in, memleketi Karadeniz'den geçen aylarda getirdiği kayıkla zaman zaman Yalıntaş Göleti'nde gezintiye çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 4 arkadaşın kayık gezisi faciaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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