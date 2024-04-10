Bursa\'da 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Şehitkamil ilçesinde bir şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 14 bin 400 adet 570 ml'lik sahte şampuan ele geçirildi. İ.S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı.