Bursa'da 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü - Son Dakika
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Bursa'da 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Bursa\'da 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğu camdan dışarıya baktığı sırada 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kız çocuğuna yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

10.04.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Bursa'da 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

BURSA - Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğu camdan dışarıya baktığı sırada 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. 5'inci kattaki evinin camından dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Önce zemin katta bulunan iş yerinin tentesine ardından da yere düşen çocuğu görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kız çocuğuna yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü - Son Dakika

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