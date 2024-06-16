Bursa'da acemi kasaplar hastaneye akın etti - Son Dakika
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Bursa'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini kesince hastanelerin yolunu tuttu. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazı vatandaşların kendileri keserken bazı vatandaşlarda arkadaşlarının acemilikleri yüzünden kesildiklerini söyledi. Bileğinden damarı kesen bir vatandaş ise durumunun kritik olması nedeniyle ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne sevk edildi. Kendini kesen acemi kasap ise, 'hayvanın gazabına uğradık. Yaramız iyi durumda, şükür bir şey yok. Daha önce kesim yapmıştım, nazara geldik' dedi.

16.06.2024 12:12
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Bursa'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Damarı kesilen acemi kasap Kalp ve Damar hastanesine sevk edildi

BURSA - Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini kesince hastanelerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar gerek ambulans ile gerekse özel araçları ile hastanelere geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bazı vatandaşların kendileri keserken bazı vatandaşlarda arkadaşlarının acemilikleri yüzünden kesildiklerini söyledi.

Bileğinden damarı kesen bir vatandaş ise durumunun kritik olması nedeniyle ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne sevk edildi.

Kendini kesen acemi kasap ise, 'hayvanın gazabına uğradık. Yaramız iyi durumda, şükür bir şey yok. Daha önce kesim yapmıştım, nazara geldik' dedi.

Kaynak: İHA

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