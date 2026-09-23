Bursa\'da açık dorse kapağıyla ilerleyen tır tehlikeye neden oldu, o anlar kaydedildi

Bursa'da açık dorse kapağıyla ilerleyen tır tehlikeye neden oldu, o anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tırın dorse kapağının açık unutulması trafikte tehlike yarattı. Diğer sürücülerin uyarısıyla yol kenarında duran tır sürücüsü kapağı kapattı, kaza yaşanmadı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Bursa'da tırın açık unutulan dorse kapağı tehlike saçtı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorse kapağı açık unutuldu. Dorse kapağı açık şekilde bir süre ilerleyen tır, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Diğer sürücülerin uyarılarının ardından tır sürücüsü yol kenarında durarak açık kalan kapağı kapattı. Herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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