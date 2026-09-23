Bursa\'da açık dorse kapağıyla ilerleyen tır tehlikeye neden oldu, o anlar kaydedildi

Bursa'da tırın açık unutulan dorse kapağı tehlike saçtı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorse kapağı açık unutuldu. Dorse kapağı açık şekilde bir süre ilerleyen tır, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Diğer sürücülerin uyarılarının ardından tır sürücüsü yol kenarında durarak açık kalan kapağı kapattı. Herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadı.